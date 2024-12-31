Sarp Sınır Kapısı\'nda Yeni Yıl Yoğunluğu

Ekonomi

Yeni yılı Gürcistan'da geçirmek isteyenler Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında yoğunluğa neden oldu.

Yeni yılı Gürcistan'da geçirmek isteyen vatandaşlar, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem araçlı hem de yaya geçişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, gümrük yetkilileri geçiş işlemlerini hızlandırmak için ek önlemler aldı.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Gürcistan'ın Batum gibi turistik şehirlerinde eğlenceli vakit geçirmek için sınır kapısına akın etti. Ancak yoğunluk nedeniyle geçişlerde bekleme süreleri uzadı. Araç sürücüleri ve yayalar, saatlerce beklemek zorunda kaldı. - ARTVİN