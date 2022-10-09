SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, oda seçimlerini değerlendirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) yeniden yönetim kurulu başkanlığına getirilen Akgün Altuğ, seçimlerin kazananının Sakarya olduğunu bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, SATSO'nun seçim sürecinde bir demokrasi örneği gösterdiğini kaydetti.

Seçimlerdeki rekabetin asıl amacının Sakarya'ya hizmet etmek olduğunu vurgulayan Altuğ, "Bu doğrultuda seçimlerimiz demokratik ortamda, 105 yıllık köklü tarihimize yakışır şekilde gerçekleşti ve bu seçimlerin kazananı Sakarya oldu." ifadesini kullandı.

Şimdi seçim rekabetini ve rakip kimliğini bir kenara bırakarak Sakarya'ya hizmet için birlikte olmaya devam edeceklerini bildiren Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecimize gösterilen yoğun ilgi için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu sürecin şehirde ilgi odağı olması, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının her geçen gün artan etkinliği ve üyelerinden mütevellit gücüdür. Bize bu gücü ve bu itibarı emanet eden üyelerimize, bu göreve layık gören meclis üyelerimize şahsım ve grubum adına sonsuz teşekkür ediyorum. Biz 4 yıl önce başladığımız hizmet yolculuğumuza üyelerimizle yan yana bir 4 yıl daha devam edeceğiz. Ülkemize, ilimize ve camiamıza tekrar hayırlı olsun."