Ekonomi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan Şebin cevizinin hasadı başladı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ilkbaharın başlangıcında yüksek kesimlerde yaşanan zirai dona maruz kalan Şebin cevizinde hasat sezonu başladı. Geçen yıllara göre ceviz rekoltesinden yüzde 30 kayıp olduğunu belirten Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, "Tescilli Şebin cevizinde hasat başladı. Geçtiğimiz yıllarda alçak kesimlerde yaşanan zirai don olayı bu yıl ise tam tersine yüksek kesimlerde yaşandı. Yüksek kesimlerde yaşanan zirai don nedeniyle rekoltede yüzde 30 bir kayıp var. Rekoltenin iyi olduğu yıllarda 700-800 ton olan rekoltenin bu yıl 400-500 ton civarında olmasını bekliyoruz. İlçemizde üretilen Şebin cevizinin rekoltesinin artırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Ay sonuna kadar devam edecek olan hasat dönemimizde üreticilerimizin yeni hasat sezonunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GİRESUN