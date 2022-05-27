Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir - Son Dakika
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Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir

27.05.2022 09:18

Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilirEDİRNE Bulgaristan'ın kendi gümrük kapısında yaptığı değişiklikler nedeniyle günlerdir Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bekleyen tır şoförleri, taşıdıkları yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı...

Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir

EDİRNE Bulgaristan'ın kendi gümrük kapısında yaptığı değişiklikler nedeniyle günlerdir Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bekleyen tır şoförleri, taşıdıkları yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndaki gıda laboratuvarlarıyla ilgili yeni planlamalar, ihracat sektöründe adeta krize dönüştü. İhracat yüklerini Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine götürmek isteyen tır şoförleri, Bulgaristan'da laboratuvar işlemlerinin kısıtlı oranda sürdürülmesi nedeniyle yaklaşık 4 gündür Kapıkule Gümrük Kapısı'nın yanında yer alan tır parkında bekliyor. Tırlarında yüklü yaş sebze ve meyvelerin çürüme riskiyle karşı karşıya olduğunu anlatan tır şoförleri, işlemlerin hızlandırılması için destek çağrısında bulundu.

Tır şoförü İsmail Özenen, "Bulgaristan laboratuvarında yapılan planlamalar nedeniyle Avrupa ülkelerine geçişlerimiz aksadı. 62 saattir Kapıkule'de bekliyorum. 95 saat kuyruk bekleyen ardından da işlemleri tamamlanıp giden arkadaşlarımız oldu" dedi.

Bir başka tır şoförü Hasan Akkoç da, " Türkiye'den yüklenen meyve ve sebzelerin 4 gün içinde Avrupa ülkelerine teslim edilmesi gerekiyor. Eğer teslimat gecikirse ürünlerde bozulmalar olabiliyor. Ürünlerde bozulma olunca firma bu kez anlaşılan fiyatı yarıya indiriyor hepimiz zarar ediyoruz" açıklamasında bulundu. Tır şoförü Hakan Kurtoğlu, "Bulgaristan Gümrük Kapısı bizim için yetersiz. Kapıkule'den çıkışlar yapılsa da, Bulgaristan gişelerinde daralma ve sıkışma var. Alternatif sınır kapılarının açılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Tır şoförü Talip Yardım, çıkış yapmak için saatledir beklediğini arkadaşlarının ise 90 saat bekledikten sonra hareket ettiğini söyledi. Bir başka tır şoförü Sezgin Küçükkaraca da, şu an sıkıntılı süreç yaşandığını vurguladı.

Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir
Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir

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HAVA ISINDI, SEBZE MEYVENİN FİYATI DÜŞTÜ HAVA ISINDI, SEBZE MEYVENİN FİYATI DÜŞTÜ Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor Siirtli çiftçiler buğday, kırmızı mercimek, nohut ve arpada rekor düzeyde ürün bekliyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sebze ve meyve taşıyan tırlar günlerdir Kapıkule'de bekliyor, ürünler çürüyebilir - Son Dakika


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