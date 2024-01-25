Securitas Technology 'Küresel Teknoloji Görünümü Raporu'nu yayınladı.

Securitas Technology, çeşitli güvenlik konularında içgörüler, eğilimler ve veriler içeren Küresel Teknoloji Görünüm Raporu'nu yayınladı. Rapor, dünyanın dört bir yanından 900'den fazla güvenlik karar merciilerinden alınan ve güvenlik endüstrisindeki yeni teknolojiler, fırsatlar ve zorluklara ilişkin öngörüleri ortaya çıkaran özel anket verilerinden oluşuyor.

Securitas Technology Global Başkanı Tony Byerly, "Güvenlik, sağlık ve emniyet teknolojisinde sektörün önde gelen güvenilir ortağı ve danışmanı olma misyonundayız. Bu tür bilgileri toplamak ve müşterilerimize sunmak, bu görevi yerine getirebilmemizin bir yoludur" dedi. - İSTANBUL