Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü - Son Dakika
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Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü

19.07.2022 14:33

Tokat'ta, şeftalinin tarlada kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü.

Tokat'ta, şeftalinin tarlada kilogram fiyatı 2 liraya kadar düştü.

Tokat'ta kirazdan sonra en çok üretimi yapılan meyve olan şeftalide hasat dönemi başladı. İl merkezine bağlı Akyamaç köyünde şeftali hasadı havadan görüntülendi. Şeftalinin kilogramı cinsi ve kalitesine göre tarladan 2-10 lira arasında satışa sunuldu. Çevre illerin yanı sıra yurt içi piyasaya gönderilen şeftali hasadının eylül ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Akyamaç köyü muhtarı Salih Şen, şeftalide taban fiyatın geçen seneye göre aynı olduğunu belirterek, "Şeftalinin taban fiyatı bu sene ucuz. 2 liradan başladı. Üst tarafı da 10 liraya kadar gidiyor. Şeftalide henüz ihracat başlamadı. Yurt içi pazarında Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aksaray, Kayseri, Sivas'a yakın illerin hepsine buradan şeftali gidiyor" diye konuştu.

(Nurhan İçmez - İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeftali tarlada 2 liraya kadar düştü - Son Dakika
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