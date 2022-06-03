Şehir çöplüğü ile GES'lerden üretilen elektrik doğaya ve ekonomiye katkı sunuyor

Erzincan Belediyesi tarafından şehir çöplüğüne kurulan sistem ve güneş enerjisi santrallerinden (GES) üretilen elektrikle hem belediyenin ihtiyacı karşılanıyor hem de artan miktar satılarak gelir elde ediliyor.

Belediye, elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak amacıyla farklı noktalarda oluşturduğu GES'lerin yanı sıra şehrin 40 yıllık çöp depolama alanından da elektrik enerjisi üretmek için 2019 yılında çalışma başlattı.

Erzincan- Çağlayan kara yolu kenarındaki depolama alanında kurulan sistem sayesinde, çöpten oluşan metan gazı kullanılarak elektrik üretimine başlandı.

Alana yerleştirilen gaz bacaları yardımıyla borulara alınıp içten yanmalı motorlara ulaştırılan metan gazı, elektrik enerjisine dönüştürülüp şebekeye yükleniyor.

Bu tesisin yanı sıra farklı noktalara kurulan GES'lerden elde edilen enerji, dağıtım şirketi aracılığıyla tüketicilere ulaştırılıyor.

Böylece yenilenebilir enerji elde eden belediye, dağıtım şirketine sattığı elektrik ile harcadığını mahsuplaştırıp bütçesine ek gelir sağlıyor.

Belediye çevre dostu elektrik üretimini artıracak

Belediye, yenilenebilir enerji üretimini yaygınlaştırıp çevreye katkı sağlamak amacıyla kurulu gücü 2,5 megavat olan GES ve çöplükteki sistemden elde edilen elektrik enerjisine ek olarak, 4 megavat kapasiteli yeni GES kurulumu için ihale yapacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, Kurutilek, Çukurkuyu, Kavakyolu ve çöp depolama alanında GES'lerin kurulduğunu söyledi.

Metan gazından elektrik üretimi yapıldığını, ihale aşamasında olan 4 megavatlık GES projesiyle üretimin artırılacağını belirten Aksun, "Güneş enerjisiyle elde edilen elektrik, iletim hatlarına verilerek elektrik şirketi aracılığıyla tekrar dağıtım bedeli alınmak suretiyle halkımıza dağıtılmakta. Burada yapılan işlem, yenilenebilir enerji üreterek doğaya zarar vermeden insanlığın kullanımına sunmaktır." dedi.

Aksun, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem belediye hem ülke ekonomisine kazanç sağladıklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz enerjiyi TEDAŞ'a satarak kullandığımız elektrik enerjisinden fiyatları düşürerek mahsuplaşıyoruz. Kalan kısmı ise satıp parasını alıyoruz. Erzincan'ımızda bu tür enerjilerin mutlaka çoğaltılması gerekiyor, çünkü doğaya en ufak bir zarar vermiyor. Enerjinin krize dönüştüğü bir dönemde bunları gerçekleştirmek hem belediyemize hem insanımıza faydalı oluyor. Bu uygulamaları, üretken belediyecilik çerçevesinde yapmakta, kaynak üretip insanımızın hizmetine sunmaktayız."

Belediyenin yatırımları istihdama dönüşecek

Yenilenebilir enerjiden elde ettikleri gelirle istihdam sağlamayı hedeflediklerini anlatan Aksun, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yenilenebilir enerjiden elde ettiğimiz gelirle yaklaşık 250 kişi istihdam edebilecek düzeydeyiz. Bundan sonra yapacağımız yatırımları da yine istihdamda değerlendirerek insanımıza daha çok ve kaliteli hizmet edebilmeyi amaçlamaktayız. Şimdi ürettiğimiz elektrik karşılığında kendi elektrik giderlerimizi mahsuplaştırıp geriye kalanını da gelir olarak kaydetmekteyiz. Bu gelirleri artırıcı faaliyetlerimiz devam edecek."

Belediyenin aylık 2 milyon 600 bin lira olan elektrik giderinin yüzde 35'inin, çöplüğe kurulan sistem ve GES'lerden elde edilen elektriğin satışından karşılandığı belirtildi.