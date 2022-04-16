Şekerbank, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiriyor - Son Dakika
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Şekerbank, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiriyor

16.04.2022 09:12
Şekerbank, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiriyor

Şekerbank, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiriyor.

Şekerbank, çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiriyor. Şekerbank Hasat Mobil ile dijital puan toplayan çiftçiler finansmana avantajlı ulaşacak.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurulduğu günden bu yana çiftçilere sağladığı desteklerle fark yaratırken, dijitalleşme sürecinde de üretimi desteklemeyi önceliklendiriyor.

Çiftçi müşterileri için "Hasat Mobil" uygulamasını hayata geçiren banka, çiftçi müşterilerinin ürünlerini daha verimli yetiştirebilmeleri için tüm bilgilere anlık ulaşabilecekleri kapsamlı mobil uygulama ile çiftçilere tarlalarını uydu üzerinden takip etme, doğal afet ve meteorolojik olay gibi durumlarda tarlasını gözlemleyebilme, nakit ihtiyaçları için özel kredi tekliflerine anında başvuru yapabilme, kullandıkça kazanılan puanlarla birbirinden farklı finansman avantajlarından yararlanabilme imkanı sunuyor.

Üreticilerin hayatını kolaylaştırmak adına yenilikçi teknolojik çözümler sunmaya devam eden Şekerbank, çiftçilerin akıllı telefonlarına ücretsiz indirebilecekleri mobil uygulama ile tarla yönetimi ile ilgili olarak da dijital bir platform sağlıyor.

Çiftçi müşteriler, uygulamayı indirdikten sonra kendi profillerini oluşturarak kayıt edip tarlalarını ekleyerek diledikleri zaman güncelleme yapabiliyor.

Çiftçiler, uydu görüntüsüne göre tarlasının sağlık durumunu anlık takip edebilecek

Uydu görüntüsüne göre tarlasının sağlık durumunu anlık takip edebilen çiftçiler, navigasyon yönlendirmesi ile de tarlalarındaki istedikleri alana hızlıca ulaşabiliyor. Çiftçiler Hasat Mobil ile ayrıca, tarlalarıyla ilgili verimlilik analizleri yapabiliyor, hasar durumunu ve tarlanın sağlık durumunu takip edebiliyor.

Mobil uygulama ile çiftçiler, hava durumu, doğal afet ve meteorolojik olay risklerine karşı iletilen anlık bildirimlerle önceden bilgi sahibi oluyor ve önlemini alabiliyor. Ayrıca, bankanın çiftçilere özel olarak sunduğu Hasat Kart ile üreticilerin yapacağı yem ve gübre gibi alışverişlerinde de avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Hasat Mobil'i kullanan çiftçiler, mobil uygulamayı kullandıkça dijital puan toplayabiliyor ve topladıkları puanlarla özel kredi teklifi, masraf, faiz, sigorta indirimi ve çeşitli avantajlardan ayrıcalıklı olarak yararlanma imkanına sahip oluyor.

"Hasat Mobil uygulamamız ile Anadolu'daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Hasat Mobil uygulaması ile Anadolu'daki tüm üreticilerin verimliliğini artırma hedefinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak önemi her geçen gün giderek daha da artan dijital bankacılık ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz ediyor ve teknolojinin sağladığı imkanlar doğrultusunda üretimi önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni uygulamamız 'Hasat Mobil' ile çiftçilerimizin hem tarımsal üretimle hem de finansmanla ilgili ihtiyaçlarını uzaktan yönetebilecekleri çok sayıda avantaj sağlayan teknolojik çözümler getiriyoruz. Böylelikle Anadolu'daki tüm üreticilerin verimliliğini artırmayı hedefliyor ve uygulamamızı kullanımlarına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

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Şekerbank, Çiftçi, Kredi, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şekerbank, çiftçi müşterileri için 'Hasat Mobil' uygulamasını hayata geçiriyor - Son Dakika


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