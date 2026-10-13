Sektör temsilcileri Karayolları borcunun 60-70 milyar TL'yi bulduğunu söyledi - Son Dakika
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Sektör temsilcileri Karayolları borcunun 60-70 milyar TL'yi bulduğunu söyledi

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Sektör temsilcileri Karayolları borcunun 60-70 milyar TL\'yi bulduğunu söyledi
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Sektör temsilcileri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden doğan alacaklarının 60-70 milyar TL'yi bulduğunu söyledi. Kaynaklar 2026 tamamlanmadan bir miktar ödeme beklerken Ulaştırma Bakanlığı kaynakları ödemelerde hassasiyet gösterildiğini belirtti.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yol yapım ve bakım onarım çalışmalarıyla öne çıkan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, müteahhitlere borcu birikti. Sektör temsilcileri, Karayolları'ndan doğan alacaklarının 60-70 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

Türkiye son 25 yılda, karayolu yatırımlarına hız verdi. Bu amaçla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, her yıl bir önceki yıla göre ciddi artış kaydeden ödenek verildi. Yıl içinde de ek ödenekler tahsis edildi. Bu ödeneklerle çok sayıda ilde, aynı anda özellikle kamuoyunda duble olarak bilinen bölünmüş yol çalışmalarına başlandı.

2002 yılında bölünmüş yol uzunluğu, 6 bin 101 kilometre düzeyinde bulunuyordu ve 6 il bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Bölünmüş yol uzunluğu 30 bin kilometreyi aştı. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayısı da 77'ye ulaştı.

Bölünmüş yol ağıyla ilgili yeni hedefi açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Yeni hedeflerimiz doğrultusunda bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine, otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

BORÇ BİRİKTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, önceki yılların tersine bu yıl finansman konusunda zorlanıyor. Sektör temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, müteahhitlerin Karayolları'ndan alacaklarının, 60-70 milyar TL'yi bulduğunu söyledi.

Kaynaklar, 2026 yılı tamamlanmadan bir miktar ödemenin yapılmasını beklediklerini, bu konuda taleplerini ve beklentilerini de ilgili birimlere ilettiklerini kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı kaynakları da ödemeler konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini, sahada çalışmaları aksatmayacak biçimde adımların atıldığını belirtti.

Kaynak: ANKA
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