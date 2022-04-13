Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

13.04.2022 14:00

- Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü İstanbul'da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düştü.

- Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

İSTANBUL - İstanbul'da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya göre düştü.

Geçtiğimiz haftalar pazarlarda görülen astronomik fiyatlar bu hafta düşüşe geçti. Pazarcılar mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının yüksek olduğunu söylerken genel olarak da pahalılığa dikkat çekti. Vatandaşlar geçen haftaya göre düşen fiyatların da pahalı olduğunu söyledi.

Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.

"Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor"

Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor. Maliyetler yükseldi, gübre fiyatlarında, yakıt fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu genel pahalılık bütün fiyatları etkiliyor" diye konuştu.

"250 lira harcadım, pazar sepetini henüz dolduramadım"

Ayşe İnce isimli vatandaş ise pahalılıktan yakınarak, "Sebze meyve alışverişine çıktım. Fiyatlar geçen haftaya kadar biraz düşmüş ama yine de pahalı. 5-6 parça ürün aldım. 250 lira harcadım, pazar sepetini henüz dolduramadım. Geçen sene 250 liraya 3 pazar sepeti doldurabilirdim" ifadelerini kullandı.

(MRT-ACÖ-E)

Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü
Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü
Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Aydın'da semt pazarlarının ateşi düştü Son dakika haberleri: Aydın'da semt pazarlarının ateşi düştü Sebze fiyatları düştü, pazarda yoğunluk oluştu Sebze fiyatları düştü, pazarda yoğunluk oluştu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika


Son Dakika
14:42 1 ay önce boşanmıştı! Petek Dinçöz, şimdi de oğluyla Miami'ye taşınıyor
14:30 Yabancı uyruklu gençlerle ilgili yeni bir skandal! Gittikleri mekanlarda garson kızların görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştılar
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:46:37. #1.13#
SON DAKİKA: Semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement