Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor - Son Dakika
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Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor

16.04.2022 12:50
Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor

Seralarda yetiştirilen ürünlerin hormon kullanılmadan döllenmesini sağlayan ve verimi artıran bombus arısı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde üretiliyor.

Seralarda yetiştirilen ürünlerin hormon kullanılmadan döllenmesini sağlayan ve verimi artıran bombus arısı, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünde üretiliyor.

Başta domates, patlıcan ve biber olmak üzere seralarda yetişen sebzelerin hormon kullanılmadan döllenmesini gerçekleştiren bombus arıları, doğanın dengesini bozmadan üretici için çalışıyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret ederek, bombus arısının üretiminin yapıldığı Bombus Arısı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarında incelemede bulundu. Vali Sonel, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar ve Bombus arısı üretimi hakkında Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu'ndan bilgi aldı.

Seralarda kalıntısız etkili çözümler için bu arıların kullanıldığını belirten Cınbırtoğlu, "Bombus arılarını, doğal polinasyon (tozlaşma) için seralarda kullanıyoruz" dedi.

Bombus arısının Türkiye'de kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Cınbırtoğlu, "Bu konuda çiftçimiz bilinçlenmiş durumda. Kullanımı bizde de yaygınlaştı. Üreticiler artık bu arıları tanıyorlar, biliyorlar. İşçilik maliyetini düşürüyor. Ürün kalitesinde, tadında ve tonajında farkı görebiliyorsunuz. Bu arıların kullanımını açık alanda da yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu'nu makamında ziyaret ederek, müdürlük görevinin hayırlı olması ve başarı dileğinde de bulundu. - ORDU

Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor
Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor
Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor

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Tuncay Sonel, Araştırma, Domates, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seraların doğal işçisi bombus arısı, Ordu'da üretiliyor - Son Dakika


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