Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

22.06.2022 09:01
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,3510 liradan, euro ise 18,2030 liradan güne başladı.

Dolar 17,3510 liradan, euro ise 18,2030 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,3490 liradan alınan dolar 17,3510 liradan, 18,2010 liradan alınan euro ise 18,2030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,35 liradan, euro ise 18,32 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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