Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

23.06.2022 08:59
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,3570 liradan, euro ise 18,3440 liradan güne başladı.

Dolar 17,3570 liradan, euro ise 18,3440 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,3550 liradan alınan dolar 17,3570 liradan, 18,3420 liradan alınan euro ise 18,3440 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,35 liradan, euro ise 18,33 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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