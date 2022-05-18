Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi - Son Dakika
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Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi

18.05.2022 16:13
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi

Giresun'da serbest piyasada sezon başında kilogramı 24 liradan alıcı bulan fındığın fiyatı 40 liranın üstüne çıktı.

Giresun'da serbest piyasada sezon başında kilogramı 24 liradan alıcı bulan fındığın fiyatı 40 liranın üstüne çıktı.

Serbest piyasada fındık fiyatının yükselmesini değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Yıl sonuna doğru fındık fiyatı 30 lira seviyelerine doğru yükselmeye başladı. Yıl başından sonra ise fındık fiyatı 30 ila 40 lira arasında inişli çıkışlı bir grafik izledi. Son bir haftadır ise fındık fiyatı randımanına göre 40 liranın üzerinde seyrediyor" dedi.

Fındık fiyatının serbest piyasada 40 lira üzerinde olsa da dolar bazında düşüşte olduğunu söyleyen Ergün, "Fındık fiyatları açıklandığında dolar bazında 3,20 dolara denk geliyordu fakat bugünlerde 2,4 dolar bazında işlem görüyor. Dolayısıyla fındık fiyatı Türk Lirası olarak rekor seviyede olsa da döviz bazında düşük olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde fındık fiyatları döviz bazında beklentileri karşılayacak şekilde yükselir temennisindeyiz. Çünkü ihracattan da takip ediyoruz. Geçen seneye göre hatırı sayılır bir oranda fındık ihracatında yükseliş var" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge - İHA)

Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi
Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi

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Kaynak: İHA

Ahmet Ergün, Giresun, Fındık, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada fındık fiyatı yükseldi - Son Dakika


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