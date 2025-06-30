Sermayecik\'te Mavi Yemiş Hasadı Başladı

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde mavi yemiş (yaban mersini) arazileri incelenerek meyve hasadı gerçekleştirildi.

Sermayecik'te ekiminin 3. yılına giren bahçelerde mavi yemiş hasadı yapılmaya başlandı. İlçeye giden ve aralarında İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ile Tarım ve Orman İl Müdürü Selçuk Yaman da yer aldığı heyet hasat etkinliğine katıldı. Her geçen yıl meyve rekoltesinin artacağını belirten İl Genel Meclisi Üyesi ve köyde mavi yemiş yetiştiriciliği yapan Resul Çiftçi, "Bugün bizlerle bulunduğunuz için şahsım ve üreticilerimiz adına teşekkür ederim. Bu üretim hikayesinde kurumlarımızla işbirliği yaptık ve otomatikman kurumlar projede paydaşımız oldular. Orman İşletme Müdürlüğümüzün Orköy projesinden yararlandık. İl Genel Meclisimiz ve İl Özel İdaremiz fidan ve tarımsal sulama göletleriyle destek oldu, Ziraat Bankası çiftçilerimize yönelik sübvansiyonlu kredilerle katkı sağladı. Tarım ve Orman İl-İlçe müdürlüklerimiz zaten teknik anlamda sürekli sahada ve bizlerle her zaman yan yana çalışıyor. 3 yıllık süreç sonrasında yaptığımız çalışmaların sunumunu özellikle tarlada yapmak istedik. Bu yıl itibariyle ürün rekoltemiz artarak devam edecek. Köyde atıl durumda olan arazileri tarıma kazandırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk da katıldı. - YALOVA