Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı

12.04.2022 10:24
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çörek otu ekim alanının genişletilmesi amacıyla çiftçilere 840 kilogram tohum dağıtıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çörek otu ekim alanının genişletilmesi amacıyla çiftçilere 840 kilogram tohum dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Seyitgazi İyi Tarım ile Çörek Otu Üretiyor" projesi kapsamında Beykışla, Çatören, Değişören, Gümüşbel, ve Yenikent mahallelerinde 20 çiftçinin iyi tarım uygulamasıyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla 840 kilogram çörek otu tohumu, 300 dekar araziye ekilmek üzere üreticilere teslim edildi.

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen tohum dağıtım programında, geçen yıl hasat edilen çörek otunun bu sene tohumlarını dağıttıklarını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Seyitgazi'de çörek otu ekim alanını bu yıl biraz daha genişleteceklerini aktardı.

Dağıtılan tohumların maliyetinin yüzde 75'inin Bakanlıkça, yüzde 25'inin çiftçiler tarafından karşılandığı bilgisini veren Gümüş, "Seyitgazi'yi çörek otu yetiştiriciliğinde bir merkez haline getirmeyi istiyoruz. Bu projeyle üreticilerimize dağıtılan çörek otu tohumları hayırlara vesile olsun inşallah. Mahsulünüzün bol ve bereketli olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Programda, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden ve ilçe protokolü hazır bulundu.

Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı
Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de çörek otu üretiminin yaygınlaştırılması için tohum dağıtıldı - Son Dakika


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