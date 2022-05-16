SGK İl Müdürü Cevheroğlu: "Genel sağlık sigortasından yararlanma oranı yüzde 99,5" - Son Dakika

SGK İl Müdürü Cevheroğlu: "Genel sağlık sigortasından yararlanma oranı yüzde 99,5"

Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle Taksim anıtına çelenk bırakıldı

İSTANBUL Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada 2002 yılında yüzde 70 olan genel sağlık sigortasından yararlanma oranının 2022 yılı itibarıyla yüzde 99,5'e yükseldiğini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Haftası Taksim anıtına çelenk bırakılarak kutlandı. Bu haftada bilgilendirme, rehberlik, farkındalık oluşturabilecek ve sosyal güvenlik bilincinin kazanılmasını sağlayacak birçok etkinlik yürütülmesi hedefleniyor.

"Sosyal güvenliğe olan farkındalığı yaygınlaştırmak istiyoruz"

Sosyal güvenlik haftasının toplumun sosyal güvenliğe olan inancının tam olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, "Tüm arkadaşlarımızla farkındalığı elimizden geldiğince arttırıyoruz. Sosyal güvenlik haftasını kutluyoruz" dedi. Sosyal güvenlik haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Cevheroğlu, "16 Mayıs haftasının ilk gününde sosyal güvenlik haftasını Taksim anıtına çelenk bırakarak başlattık. Akabinde sendikaları, sivil toplum örgütlerini, kamu kuruluşlarını, kamu yöneticilerini ziyaret ederek farkındalığı yaygınlaştırmak sosyal güvenlik bilincini gelişmesine katkı sağlamak için istiyoruz. Sosyal güvenlik haftasında bilgilendirme, rehberlik, farkındalık oluşturabilecek ve sosyal güvenlik bilincinin kazanılmasını sağlayacak birçok etkinlik yürütmekteyiz. Ayrıca personellerime bazı etkinliklerimiz olacaktır" şeklinde konuştu.

"Genel sağlık sigortasından yararlanma oranı şu an itibariyle yüzde 99,5 oranındadır"

Kayıt dışılığı rakamlarına değinen Cevheroğlu, "2002 yılında yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamın günümüzde yüzde 30'a düşmesi, ciddi mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Ayrıca 2002 yıllarında yüzde 70 olan genel sağlık sigortasından yararlanma oranı şu an itibariyle yüzde 99,5 oranındadır. Sosyal güvenlik haftası ve diğer zamanlarda, toplumun sosyal güvenliğe olan inancının tam olduğunu ortaya koyuyor. Bizde tüm arkadaşlarımızla farkındalığı elimizden geldiğince arttırıyoruz. Sosyal güvenlik haftasını kutluyoruz" diye konuştu.