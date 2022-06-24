Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir - Son Dakika
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Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir

24.06.2022 10:42

Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 6 bin TL gelir sağlıyor.

Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir

BURSA - 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 6 bin TL gelir sağlıyor.

İpekböceği yetiştiriciliğinin yeniden eski günlerine dönmesi ve özellikle de kadınlara ek gelir kaynağı olması için çalışmalarını yürüten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, üretici kadınları bu yılda ziyaret ederek destek oldu.

Verimli toprakların ilçesi Mustafakemalpaşa'nın tarımda dünya markası olması için sürdürülebilir ve doğal tarıma yönelik eğitimler, ücretsiz toprak analizi, tıbbi aromatik bitkiler ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yetiştirilmesine öncülük etmek, bal ormanı, kompostan gübre üretimi başta olmak üzere birçok önemli çalışmayı hayata geçiren Mustafakemalpaşa Belediyesi, çok önemli bir çalışmaya daha destek veriyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği iş birliği ile kültürel bir miras olan ipekböceği yetiştiriciliği yeniden çiftçinin umudu oluyor. 100 yıllık geleneksel ipekböceği yetiştiriciliği, sıfır masrafla 40 gün gibi kısa bir sürede yalnızca 1 kutu ile ortalama 6 bin TL gelir sağlıyor.

Bir zamanlar iyi bir geçim kaynağı olan ipekböcekçiliğini yaygınlaştırmak için aylar öncesinden çalışmalara başlanırken, yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerin başvuruları alınarak baharla birlikte Koza Birlik 'ten temin edilen ve yumurtadan çıkmış olan larvalar ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Koza Birlik ile iş birliği geçtiğimiz yıl 25 yetiştirici ile başlayan projenin bu yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Kanar, Kestelek Mahallesini ziyarette bulunup, dut yapraklarının arasından koza topladı.

Başkan Mehmet Kanar, "Kestelek Mahallemiz adeta bir üretim hane, Koza birlik iş birliğiyle başlayan bu serüven görüyorum ki oldukça hızlı ve verimli ilerliyor. Üretken kadınlarımızın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında gerek mahallemizin gerek üretim hanenin eksiklerini tamamlamak için notlarımızı aldık, planlamamızı yaptık. Yüzyılları aşan ve kesinlikle yaşatılması gereken özveri dolu bir iş. Ben yeri olan, gelir kazanmak isteyen, üretmek isteyen tüm hemşehrilerimizin sürece dahil olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Her zaman çiftçilerin emrinde ve hizmetinde olduklarını da ifade eden Mehmet Kanar, hem ücretsiz ipek böceği yetiştiriciliği hem de tüm öneri ve talepler için 444 3 815 hattından Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne ulaşmalarını istedi.

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır masrafla 40 günde 6 bin lira gelir - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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