Siirt'e 1 milyar lira değerinde yeni eğitim projeleri

Ekonomi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaklaşık 1 milyar lira tutarında 6 yeni yatırım projesini duyurdu.

Vali Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı yatırım programına giren toplam 86 sınıfı bulunan 5 okulumuz ve 1 yeni öğretmenevimiz ile birlikte 6 yeni eğitim yatırımını Siirt'imize kazandırıyoruz. Bu kıymetli projelerin hayata geçirilmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin'e şükranlarımı sunuyorum. Eğitim alanında da belirlediğimiz hedeflerimize emin adımlarla yürüyen, İl Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibini de tebrik ediyorum" ifadelerine yer verildi. - SİİRT