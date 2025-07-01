Siirt\'te Yeni Teşvik Sistemi Toplantısı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 11.00'de STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, 29 Mayıs 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi detaylarıyla ele alınacak. Toplantıda, katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesi, üretim ve istihdamın artırılması, yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleri kapsamında yatırımcılara sunulan destekler ve teşvikler hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapılacağı belirtildi. Toplantıya tüm yatırımcı ve ilgililerin davetli olduğu bildirildi. - SİİRT