Şimşek: Ekonomi Programı Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Ekonomi Programı Başarıyla Devam Ediyor

Bakan Şimşek, enflasyonun düşeceğini ve istihdamın güçlendiğini belirtti. Cari açık da azalacak.

03.10.2024 10:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi programı sonuç veriyor. Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek. İstihdam artışı bir yılda çok güçlü seyrediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 't24 15 Yaşında Yıllık Buluşmaları' konferansında konuştu. Ekonomi programının sonuç verdiğinin altını çizen Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin başladığını ve eylül enflasyon rakamlarıyla sürecin devam ettiğinin görüleceğine dikkat çekti.

"Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak"

İstihdam artışının bir yılda çok güçlü seyrettiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Cari açık yakında 15 milyar dolara düşmüş olacak. Reel ekonomide bir yavaşlama var, bazı alanlarda daralma var ama hala ılımlı büyüme söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek"

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci başladı, bugün eylül rakamlarıyla sürecin devam ettiği görülecek. Önümüzdeki aylarda da aynı hızda olmasa da süreç devam edecek. Enflasyon baz etkisi ötesinde düşecek mi? Bize göre düşecek" diye konuştu.

"İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok"

İmalat sanayinin daralmaya işaret ettiğini ancak bunun geçici bir süreç olduğunun altını çizen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon aynı hızda olmasa da sürecek, hizmet enflasyonundaki katılık zamanla aşılacak. İşsizlik oranı iyi seyrediyor, istihdam piyasasında bozulma yok. Rezervlerde ciddi bir iyileşme söz konusu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Ekonomi Programı Başarıyla Devam Ediyor - Son Dakika

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