Şimşek: İstihdam 600 bin kişi arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: İstihdam 600 bin kişi arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş gücü göstergelerinin Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirterek, yılın ilk 7 ayında istihdamın yaklaşık 600 bin kişi arttığını açıkladı.

10.09.2024 19:52
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü göstergeleri Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu seyrediyor. Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8,8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23'ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1,2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şimşek: İstihdam 600 bin kişi arttı - Son Dakika

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