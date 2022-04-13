Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor - Son Dakika
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Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor

13.04.2022 00:58
Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor

Sinematik Gerçeklik uygulaması ile klinik görüntüler detaylı olarak 3D şeklinde izlenebiliyor.

Sinematik Gerçeklik uygulaması ile klinik görüntüler detaylı olarak 3D şeklinde izlenebiliyor. Geliştirilen uygulama özellikle beyin ve damar hastalıkları, beyin tümörleri, travma hastalıkları gibi durumlarda doktorların klinik görüntüleri detaylı şekilde izleyerek müdahale yapmasına olanak sağlıyor.

Dijitalleşme hayatın birçok alanında olduğu gibi sağlık teknolojilerinde de kullanılmaya devam ediyor. Son olarak Siemens Healthineers'ın Cinematic Reality uygulaması; beyin, damar hastalıkları, beyin tümörleri ve travma hastalıkları gibi sağlık sorunlarında doktorların önemli operasyonlar gerçekleştirmesine katkı sağlıyor. Sinematik Gerçeklik uygulaması klinik görüntülerin doktorlar tarafından 3D şeklinde sanal gerçeklik olarak izlenmesine olanak sağlıyor. 3D olarak izlenen görüntüler detaylarıyla doktorlar tarafından takılan Hololens gözlüklere yansıtılıyor. Doktorlar, hastaların tahlillerini bu teknoloji sayesinde 3D olarak da inceleyebiliyor. Uygulamanın yakın zamanda yaygınlaşarak kullanılması bekleniyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç, "Görüntü gerçekliğini ileri taşıyan akıllı gözlük uygulaması tıpta kullanılmaya başlanan yeni bir teknolojidir. Bu teknolojinin avantajı aldığımız iki boyutlu görüntüleri üçüncü boyuta taşımamızı sağlıyor. Bununla birlikte hekimin elinin steril olduğu durumda da kullanılabiliyor ve ameliyatlarda avantaj sağlıyor. Bu teknoloji tıpta her geçen gün ilerliyor. Bu teknolojiyle, gözlüğe aktardığınız herhangi bir görüntüyü yaptığınız bir girişim veya ameliyat sırasında eş zamanlı olarak kullanmanızı imkan sağlıyor" dedi.

Kızılkılıç, "Özellikle beyin ve damar hastalıkları, beyin tümörleri, travma hastalıkları gibi durumlarda kullanılıyor. Tıpta farklı uygulamaları da bulunuyor. Bu lens uygulamasıyla doktor, uyguladığı işlem sırasında var olan problemi 3D olarak görebilecektir. Hastalar bu sayede kısa sürede ve güvenli bir şekilde ameliyatlar geçirebilecek" diye konuştu.

"Bu teknoloji ameliyatlarda önemli bir hız kazandıracaktır"

Bu tarz teknolojilerin yaygınlaşmasını beklediklerini dile getiren Kızılkılıç, "Özellikle güvenlik problemleri nedeniyle teknolojinin günlük kullanıma girmesi biraz uzun sürebiliyor. Bu teknoloji ameliyatlarda veya başka uygulamalarda önemli bir hız kazandıracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Siemens, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinematik gerçeklik ameliyathanelere giriyor - Son Dakika


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