Sinop'ta konut satışı son bir ayda azaldı - Son Dakika
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Sinop'ta konut satışı son bir ayda azaldı

15.03.2022 11:07
Sinop'ta konut satışı son bir ayda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Şubat ayı konut satış verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Şubat ayı konut satış verileri açıklandı. Verilere göre Sinop'ta gerçekleşen konut satış oranının, ocak ayına göre düştüğü görüldü.

TÜİK şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları 2022 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 arttığı kaydedildi. İllere göre satış rakamlarına göre Sinop'ta geçen yıl aynı aya oranla satışlar yüzde 2,95 arttı. Resmi rakamlara göre 2021 yılı Şubat ayında 169 olarak açıklanan konut satışı, 2022 yılı Şubat ayında 174'e yükseldi. Geçen ocak ayında ise bu rakam 186 olarak açıklanmıştı. Buna göre Sinop'ta bir ayda konut satış oranı yüzde 6,45 oranında azaldı. - SİNOP

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Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı! Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı! Bilecik'te konu satışları yüzde 45,3 oranında arttı Bilecik'te konu satışları yüzde 45,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sinop, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta konut satışı son bir ayda azaldı - Son Dakika


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