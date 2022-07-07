Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi - Son Dakika
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Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi

07.07.2022 20:51

15 milyon lira ve üzeri döviz varlığı olan şirketlere kredi sınırlaması getiren düzenlemede değişikliğe gidildi. Kredi kullanmak için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyan esas alınarak kredi verilebilecek.

BDDK, 24 Haziran'da TL cinsinden ticari kredilere ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Buna göre 15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketler, bu varlığı aktifi ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşarsa yeni nakdi TL olan ticari kredi kullanamayacaktı. 15 milyon TL'yi aşmayan şirketler ise kredi kullanımda döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkaramayacaktı.

KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen bu kararda değişikliğe gidildi. BDDK'nın aldığı karara göre, şirketler, bağımsız denetçiye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek. Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olan şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek. Kredi alan şirket, beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon ve değer kaybeden TL'ye rağmen politika faizini yüzde 14'te sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının hemen ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) üst üste kritik hamleler gelmişti. Şirketlerin TL satarak yurtdışında swap yapmasını kısıtlayan BDDK daha sonra TL krediler için döviz varlığı sınırı getirmişti.

BDDK'nın kararına göre şirketler TL kredi kullanmak istiyorlarsa BDDK'nın getirdiği sınır kadar döviz varlığı olmak zorundaydı. Sınır ise şirketlerin döviz varlıklarının 15 milyon TL'yi aşmamasıydı. Eğer 15 milyon TL'yi aşıyor veya şirketin cirosu ile aktif büyüklüğünün yüzde 10'undan fazla dövizi varsa bu şirketler TL kredi kullanamayacaktı. 15 milyon TL'yi aşmayan şirketler ise sınırı aşmama sözü vererek TL kredi kullanabilecekti. Fakat yeni kararla birlikte bu düzenleme değiştirilmiş oldu.

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SON DAKİKA: Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi - Son Dakika
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