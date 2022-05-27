Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor - Son Dakika
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Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor

27.05.2022 17:13

Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel: "Kendi kendine yeten bir Şırnak üretmek istiyoruz" Şırnaklı vatandaşlar; bağ, bahçe ve atıl durumda olan arazilerinde çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı.

Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel:

"Kendi kendine yeten bir Şırnak üretmek istiyoruz"

ŞIRNAK - Şırnaklı vatandaşlar; bağ, bahçe ve atıl durumda olan arazilerinde çeşitli ürünler yetiştirmeye başladı.

Üretim yapan çiftçileri ziyaret eden Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, kendi kendine yeten bir kent üretmeye çalıştıklarını söyledi. Bununla ilgili meyvecilik, sebzecilik, hububat gibi bütün alanlarda çalışmaları ve desteklerin devam ettiğini hatırlatan Demirel, "Çiftçi ile birlikte saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da bulunduğumuz 220 dekarlık alanda da karpuz ve kavun bostan alanındayız. Bir önder çiftçimizin kendi yapmış olduğu ve bizim de her alanda destek olduğumuz çiftçilerimizdir. Dışarda yapmış oldukları yatırımları bu sene kendi ilimize çekmeye çalıştık. Yatırımcılarımızı bölgemize teşvik etmeye çalıştık. Bölgemizde domates, salatalık, marul bahçelerimiz var. Burada da 220 dekar alanda karpuz ve kavun ekimi yaptık. Bizim sloganımız kendi kendine yeten bir Şırnak üretmektir" dedi.

"Herkesin üretim yapmasını bekliyoruz"

Şırnak'ta 220 dekarlık alanda karpuz ve kavun yetiştiren Barış Sür ise, "1992 yılında bizim köyler boşaltıldıktan sonra Adana'ya göç ettik. Adana'da önce tarlalarda çalıştık. Ondan sonra kendi imkanlarımız ile çiftçiliğe başladık. Geçen sene Muş Ovası'nda karpuz ektik. Bu sene kendi memleketimizde, kendi toprağımızda üretime başladık. Hem milletimiz hem de kendimiz faydalanalım. Bizim karpuzumuz çok iyi, aşılı karpuzdur. Biz ortalama dönüm başına 8 ile 10 ton bekliyoruz. Dışarda olan kendi memleketimizin çiftçilerini, kendi topraklarına davet ediyoruz. Burada olan çiftçiler, işçilerimiz çalışıyor, milletimiz faydalanıyor. Herkesin üretim yapmasını bekliyoruz" dedi.

Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor
Şırnak'ta atıl durumdaki araziler üretimle değerleniyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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