Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor

17.05.2022 10:08

Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2021 yılında Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü destekli kurulan çilek bahçelerinin ilk hasadı ilkokul öğrenciler, öğretmen ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2021 yılında Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü destekli kurulan çilek bahçelerinin ilk hasadı ilkokul öğrenciler, öğretmen ve çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Uludere ilçesinde 2021 yılında Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü destekli projeler hayata geçirildi. Projelerle birçok ailenin ekonomisine katkı sunulacak. Projelerden biri olan çilek bahçesinde öğrenci, öğretmen ve çiftçilerin katılımıyla ilk hasat yapıldı. Çocuklara daha sonra işletmeler gezdirilirken çiftçilere, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptırdığı teşekkür belgeleri takdim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, Uludere'ye değer katan çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutlayıp çocukların ellerinden teşekkür belgesi verdiklerini söyledi. Toplamda 70 çiftçinin bulunmakta olduğunu belirten İnan, "Bunların 10 tanesi direkt ev ekonomisine katkı sağlarken diğer 60 küçük çaplı kümesler olmak üzere destek amaçlı kuruldu. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'mız dahilinde 10 tane çilek bahçesi kurduk. Şu an 8 tanesinden verim almaya başladık. Haftalık 100-150 kilo verim alıyoruz marketlere ve çevrelere satışlar başladı. Hem ilçe ekonomimize hem de aile gelirimize katkı sağlamaktadır. Çocuklarımızın da çiftçiliği yerinde uygulamalı olarak görmesi için çocuklarımıza bahçelerimizi ve çiftliklerimizi gezdirdik. Çiftçilerimiz teşekkür belgelerini çocukların ellerinden aldılar. Tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum" dedi.

Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor
Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta faaliyete giren projelerle ailelerin ekonomisine katkı sağlanıyor - Son Dakika


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