Şişecam 90. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Şişecam 90. Yılını Kutluyor

Türkiye İş Bankası'nın kurduğu Şişecam, 90 yılda küresel bir cam üreticisi haline geldi.

13.02.2025 11:16
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Türkiye İş Bankası tarafından ülkenin cam ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan Şişecam, 90. yılını kutluyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, 1935'te Mustafa Kemal Kemal Atatürk'ün milli cam sanayisi oluşturma vizyonunun önemli adımlarından biri olarak kurulan Şişecam, geçen 90 yılda küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirkete dönüştü.

Cam ev eşyası, krom kimyasallarında, düz cam, cam ambalaj ve soda külünde dünyanın büyük üreticisinden biri olan şirket, yetkin insan kaynağı, stratejik ortaklıkları, ileri seviyedeki AR-GE çalışmaları ve yenilikçi teknolojileriyle büyümesini sürdürdü. Şirket, bu süre içinde katma değerli ürünleriyle fark yaratarak ana faaliyet alanlarında uluslararası ölçekte ilk üç oyuncudan biri olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, şirketin köklü bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, sektörlerdeki liderliklerini Atatürk'ün cumhuriyet vizyonundan ilham alarak devam ettirdiklerini aktardı.

Şirket bünyesinde 35 farklı milletten insanın çalıştığını ve 23 farklı dilin konuşulduğunu kaydeden Elverici, cam ve kimyasallar alanlarındaki yatırımları, ileri teknolojileri ve güçlü AR-GE çalışmalarıyla sektörlerde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer almayı başardıklarını belirtti.

Elverici, "Bu yolculukta elde ettiğimiz başarılar her bir çalışanımızın, müşterimizin, tedarikçimizin, hissedarımızın, paydaşımızın ve iş ortağımızın katkılarıyla mümkün oldu. Şişecam, sadece bugünü değil, geleceğini de titizlikle şekillendiren bir şirket olarak, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefiyle tüm zorluklardan güçlenerek çıkmaya ve ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İş Bankası, İş Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Şişecam, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şişecam 90. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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