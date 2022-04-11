Sivas Demirağ OSB'ye ilgi artıyor - Son Dakika

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırımcı ilgisinin sürdüğünü bildirdi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın nisan ayı meclis toplantısında konuşan Eken, iş dünyasının sorunlarının çözümü için sürekli sahada olduklarını belirtti.

Demirağ OSB'ye taleplerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Eken, "Demirağ OSB, ciddi anlamda her geçen gün büyüyor. 9 arsa tahsisi daha yaptık, 1500 çalışan ilavesi daha oldu. 13 bin kişi istihdam garantisi sözü alındı, 44 fabrikaya yer verildi, 5,5 milyar liralık yatırım bütçesi belirlendi." ifadelerini kullandı.

Demirağ OSB'nin altyapısının yüzde 45 seviyesinde tamamlandığını vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Zor kısmı bitti, bundan sonra daha hızlı gelişecek. 2023 yılının 6'ncı ayına kadar altyapı bitmiş olacak. Lojistik köy ihalesini alan firma henüz çalışmalara başlamadı. Bu süreç biraz uzadı. Lojistik Köy Sivas'ın olmazsa olmazıdır. Lojistik Köy'de çalışmaların bir an önce başlamasını bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımızdan istiyoruz, takip ediyoruz, talep ediyoruz."

Eken, Filistin Güney Hebron Ticaret Sanayi ve Tarım Odası ile STSO arasında imzalanan protokol kapsamında Filistinli 41 iş insanının Sivas'a geleceğini de aktardı.