Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

16.05.2022 13:38
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda nisan ayı karar özetlerinin okunmasının ardından mizan ve masraf listeleri görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, meclis üyelerine çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisleri ve temel atma törenlerinin devam ettiğini belirten Eken, "Son olarak Türkiye'de 1. Avrupa'da 2. sırada yer alan Tezmaksan, 250 milyon liralık yatırım için temel attı. Türkiye'nin önemli firmalarının temel atma törenleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Şu ana kadar 45 firmaya yer tahsisi yaptık ve 15 bin kişinin istihdamı için taahhüt aldık. 1. OSB 2002 yılında 850 kişi istihdam ediyormuş, 2022'de 11 bin kişi istihdam ediyor. Demirağ ise henüz altyapısı devam ederken sayı 15 bini buldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 29 Mayıs'ta 400 iş insanıyla bir araya geleceklerini aktaran Eken, şunları kaydetti:

"İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde 400'e yakın Sivaslı iş adamlarımız başta olmak üzere iş insanlarıyla toplantı yapacağız. Sivas'a yatırım yapanlarda var, yatırım yapmayı düşünenler de. Türkiye'nin her yerinden yatırımcılarımıza yer veriyoruz. Kim gelirse gelsin yerimiz var. Yeter ki yatırım yapsın, doğru yatırım yapsın, rant elde etmek için değil buraya memleketine hizmet etmek istesin. İstihdama ve ihracata katkı sağlayacak tüm firmalarımıza yer veriyoruz."

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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