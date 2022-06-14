Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek - Son Dakika
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Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek

14.06.2022 15:23

Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek Sivas'ta temeli atılan 100 Milyon Türk Lirası yatırım maliyetli fabrika üretime geçtiğinde 4 farklı ülkeye;

Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek

Sivas'ta temeli atılan 100 Milyon Türk Lirası yatırım maliyetli fabrika üretime geçtiğinde 4 farklı ülkeye; metal kesme testere tezgahları ve takım tezgahları ihraç edecek

SİVAS Sivas'ta temeli atılan 100 Milyon Türk Lirası yatırım maliyetli fabrika üretime geçtiğinde 4 farklı ülkeye; metal kesme testere tezgahları ve takım tezgahları ihraç edecek.

Cazibe çerçevesine dahil edilen Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yatırım almaya devam ediyor. Şuana kadar 38 firma tahsisi yapılan OSB'de ilk etapta 14 bir kişilik istihdam hedefleniyor. Yatırımcıları cezbeden Nuri Demirağ OSB'de bugün 100 milyon yatırım bedelli bir fabrikanın temelleri atıldı. Temel atma törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve il protokolü katıldı. 50 bin dönüm alanda kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan metal kesme testere tezgahları ve takım tezgahları üretimi yapılacak fabrikanın ilk olarak 4 farklı ülkeye ihracat yapması bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Nuri Demirağ OSB'nin çok kısa sürede hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, "Bölgemize şuana kadar 38 Firmamızın tahsisini gerçekleştirdik. Bu firmalarımızın toplam İstihdam hedefi ise 14 Bin. İnanıyorum ki Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz çok yakın zamanda bu istihdam hedefine ulaşacaktır. Bugün sektöründe öncü olan firmalarımızdan birinin temelini atıyoruz. Üretimden ve istihdamdan yana tavır koyan, doğduğu büyüdüğü topraklara büyük bir vefa örneği sergileyen firmamızı bir kez daha tebrik ediyor, şimdiden hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. 40 Bin metrekare alanda 100 Milyon TL yatırımla kurulacak fabrikamızın şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha Sivas İçin Yatırım Vakti, Sivas İçin Üretim Vakti ve Sivas için İstihdam Vakti diyerek Güçlü Sivas Güçlü Türkiye hedefimize yönelik attığımız her adımın hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde konuştu.

Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek
Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek - Son Dakika

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