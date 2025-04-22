Sofya Havalimanı'nda Yeni Loungelar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sofya Havalimanı'nda Yeni Loungelar

Sofya Havalimanı\'nda Yeni Loungelar

TAV, Sofya Havalimanı'nda iki Primeclass Lounge açmak için SOF Connect ile anlaşma imzaladı.

22.04.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAV İşletme Hizmetleri, Bulgaristan'ın Sofya Havalimanı'nda iki yeni Primeclass Lounge'un inşası ve işletmesi için havalimanı işletmecisi SOF Connect ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Terminal 1 ve 2'de yer alacak loungeların işletmesi, 2038 yılına kadar TAV İşletme Hizmetleri tarafından üstlenilecek.

TAV İşletme Hizmetleri, Vasil Levski Sofya Havalimanı'nın işletmecisi SOF Connect ile iş birliği yaparak Terminal 1 ve Terminal 2'de iki yeni Primeclass Lounge'un inşası ve işletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Anlaşma kapsamında, TAV İşletme Hizmetleri her iki terminaldeki lounge işletmesini 2038 yılına kadar üstlenecek. 2026 yılının başında hizmete açılması planlanan loungelar, Primeclass markasının yenilenen kimliğiyle yolcularla buluşacak.

TAV İşletme Hizmetleri CEO'su ve TAV Havalimanları CCO'su Aude Ferrand, "Sofya Havalimanı ile bu heyecan verici yeni dönemde iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, geleceğin seyahat deneyimini yeniden tasarlama vizyonumuzun bir parçası. Aynı zamanda Primeclass markamızın yenilenen kimliğini de ilk kez bu projeyle hayata geçiriyoruz. Çağdaş tasarımı, etkileyici alanları ve yaşam tarzına odaklı misafirperverlik anlayışıyla bu yeni dönem, yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürecek" dedi.

SOF Connect CEO'su Jesús Caballero, "Dünya çapında lounge yönetimi konusunda engin deneyime sahip uluslararası bir lider olan TAV İşletme Servisleri ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, Vasil Levski Sofya Havalimanı'nın modernleştirilmesi ve beş yıldızlı bir havalimanı olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım" diye konuştu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yeni lounge'lar, tüm havayolu yolcularının kullanımına açık olacak şekilde, farklı seyahat ihtiyaçlarına hitap edecek biçimde tasarlandı. Terminal 2'de yer alacak lounge, 540 m² kapalı alanı ve pist manzaralı 450 m² terasıyla toplam 130 yolcu kapasitesine sahip olacak. İş dünyasına yönelik olarak tasarlanan lounge, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için erişilebilirlik sunacak. Terminal 1'deki lounge ise 440 m² alana ve 125 kişilik kapasiteye sahip olup, aynı yüksek konfor ve hizmet kalitesini misafirlerine sunacak. Salonlarda iş, aile ya da dinlenme amaçlı seyahat eden yolcular için konforlu ve sessiz bir ortam sunulacak. "

Şirket, müşterilere sunulacak donanımları şöyle sıraladı:

"Yerel ve uluslararası tatların sunulduğu zengin yiyecek-içecek barı

"Rahat oturma alanlarıyla dinlenme bölümü

"Açık çalışma alanları ve özel sessiz kabinlerle donatılmış iş alanı

"Oyunlarla zenginleştirilmiş çocuk bölümü

"Yüksek hızlı Wi-Fi erişimi

"Terminal 2'de uçakları izleyebileceğiniz geniş teras."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Ekonomi, Turizm, Yaşam, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sofya Havalimanı'nda Yeni Loungelar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:34:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sofya Havalimanı'nda Yeni Loungelar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement