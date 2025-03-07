ŞOK Marketler'e Kadın Dostu Ödül! - Son Dakika
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Ekonomi

ŞOK Marketler'e Kadın Dostu Ödül!

ŞOK Marketler\'e Kadın Dostu Ödül!

ŞOK Marketler, 'ŞOK'ta Ben de Varım' projesiyle Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü'nü aldı.

07.03.2025 17:46
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ŞOK Marketler, "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi ile Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü'nü aldı.

ŞOK Marketler, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmayı hedefleyen "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi ile Kadın Dostu Markalar 5. Uluslararası Farkındalık Ödülleri'nde "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" kategorisinde ödüle layık görüldü. 6 Mart'ta İş Sanat'ta düzenlenen törende iş dünyasından temsilciler, sürdürülebilirlik liderleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelirken, topluma ve iş dünyasının eşitlikçi dönüşümüne katkı sunan projeler ödüllendirildi. ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu adına ödülü Yıldız Holding Proje Direktörü Hülya Demirel teslim aldı.

10 milyon TL'den fazla ekonomik değer

"ŞOK'ta Ben de Varım" projesi, lise öğrencisi Melisa Demirel'in deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla geliştirdiği fikirden doğdu. ŞOK Marketler ve Yıldız Holding Kadın Platformu'nun desteğiyle BM Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı kapsamında 2023 yılı sonunda hayata geçirilen projeyle Hatay, Adana, Ankara ve Aydın'daki kadın kooperatiflerinden alınan tarhanadan coğrafi işaretli ürünlere, el işi tülbentlerden zeytin ve zeytinyağına kadar onlarca farklı el emeği ürün kar amacı güdülmeksizin ŞOK Market mağazalarında satışa sunuluyor. Bugüne kadar 100 binin üzerinde ürün satışı gerçekleşirken, 10 milyon TL'nin üzerinde ekonomik değer katıldı. ŞOK Marketler, kadın emeğine destek olan ve yerel üretimi teşvik eden projeyi önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi hedefliyor.

"Kadın kooperatiflerinde üretim ve istihdamın artışına katkı sağlıyoruz"

"ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle alakalı konuşan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "ŞOK'ta Ben de Varım ile kadınların üretime katılımını artırarak ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Aldığımız bu değerli ödül projemizin başarısını bir kez daha gösterirken, kadınlar için fırsat eşitliği sağlanmasına yönelik çalışmalar adına da teşvik niteliğindedir. İş birliği içinde olduğumuz kooperatiflerin tamamında üretim kapasitesi ve istihdam önemli oranda artarken, yerel ekonomilerin güçlenmesine de destek olmaktayız. Projemizde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu ödülü ülkemizin dört bir yanında üretime ve hayata katılarak hem kendisini hem de toplumu güçlendiren kadınlar adına alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ŞOK Marketler'e Kadın Dostu Ödül! - Son Dakika

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