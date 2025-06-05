Söke Belediyesi Buğday Hasadına Başladı

Söke Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde ekimi yapılan buğdayların hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buğday hasadı yapan biçme makinesinin direksiyon koltuğuna da oturan Başkan Arıkan, ekim zamanında kendi tohum attığı tarlanın biçmesini de bizzat yapmış oldu.

Belediyeye ait 70 dönümlük arazide gerçekleştirilen buğday ekimi, verimli sonuçlar verdi. Hasadı yapılan buğdaylardan elde edilecek un, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılacak.

Yaklaşık 45 ton kadar buğday elde edilecek olan hasatın verimli geçtiğini belirten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Tarımsal üretimde de tıpkı hayatta olduğu gibi ne ekiyorsanız, onu biçiyorsunuz. Biz üretiyoruz ve verimli sonuçlarını alıyoruz. Hasat sürecinin ardından buğdaylar değirmene götürülerek una dönüştürülecek ve vatandaşlara ulaştırılacak" dedi. Başkan Arıkan ekimden, hasadına kadar emeği geçen herkese çok teşekkür etti.

Söke Belediyesi bu projeyle, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hem üretime katkı sağlıyor hem de elde edilen ürünleri vatandaşlarla paylaşarak dayanışma kültürünü sürdürüyor. - AYDIN