Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ağırladı - Son Dakika
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Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ağırladı

07.04.2022 10:24
Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ağırladı

Bünyesinde dünyaca ünlü markaları bulunduran İspanyol giyim firması 'Inditex' yetkilileri, sürdürülebilir pamuk üretimi çerçevesinde Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bünyesinde dünyaca ünlü markaları bulunduran İspanyol giyim firması 'Inditex' yetkilileri, sürdürülebilir pamuk üretimi çerçevesinde Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Organik Pamuk Yetiştiriciliği ve Doğadan Modaya Organik Pamuk Projesi' çerçevesinde 'Pilot Bölge' ilan edilen Söke'de bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, dünyaca ünlü markaların tedarikçisi konumundaki İspanyol giyim markası 'Inditex' yetkililerini ağırladı. Firma temsilcileriyle organik pamuk yetiştiriciliğine ilişkin istişarelerde bulunan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda kooperatif olarak üreticiyi teşvik edecek uygulamaları dünden bugüne daima desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini kaydetti.

"Farkımızı ortaya koyacağız"

Kooperatif tesislerinde inceleme gezisi yaptığı firma temsilcilerine, üreticilerin GDO'suz pamuk tohumu kullandığı Söke Ovası'ndaki üretimden çırçır makinelerindeki pamuk işleme aşamasına kadar detaylı brifing veren Başkan Özer, 'Pilot Bölge' olarak seçilen Söke'nin organik pamuk için elverişliliğiyle ilgili de beraberindeki kooperatifte görevli ziraat mühendisleri eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın desteklediği proje çerçevesinde Söke'nin organik pamuk üretimi konusunda farkını ortaya koyacağını söyleyen Başkan Özer, bölgedeki kooperatif ortağı üreticilerin ürettiği pamuğun, lif uzunluğu ve kalite açısından Dünya'da aranan nitelikte olduğunu belirtti. Tesislerde ve pamuk ekimi yapılan arazilerde de incelemede bulunan firma temsilcileri, Söke pamuğundan övgüyle bahsederken proje paydaşı olan kooperatif yetkililerine de yeni sezonda başarılar diledi. - AYDIN

YORUMLAR
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Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor Manisalı üreticilere gübre desteği devam ediyor

İsmail Özer, Kooperatif, Tarım, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke TARİŞ dünyaca ünlü markanın temsilcilerini ağırladı - Son Dakika


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