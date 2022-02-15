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Söke Ticaret Odası, Sökeli Kadın Kooperatifi'ni ağırladı - Son Dakika

Söke Ticaret Odası, Sökeli Kadın Kooperatifi'ni ağırladı

15.02.2022 17:49
Söke Ticaret Odası, Sökeli Kadın Kooperatifi'ni ağırladı

Yöresel ürünleri değerlendirerek, Söke'ye özgü ürünler üreten Sökeli Kadın Kooperatifi Söke Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Yöresel ürünleri değerlendirerek, Söke'ye özgü ürünler üreten Sökeli Kadın Kooperatifi Söke Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kadınların ekonomi ve üretime daha fazla katkı sağlamaları için çaba gösteren kooperatif, bu kapsamdaki faaliyetlerini sürdürürken, Söke'nin ekonomide öncü sektör kurumlarına da ziyaret ederek marka ürünler geliştirmek konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda kooperatif üyeleri Söke Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ile bir araya gelen, Yasemin Gürsoy başkanlığındaki Sökeli Kadın Kooperatifi üyeleri ürünleri ve üretimleri hakkında bilgiler verdi. Sökeli kadınlar ziyaret sonunda kendi üretimleri olan bez çanta, sabun, erişte gibi ürünlerden oluşan hediye paketini Oda Başkanı Haluk Kutlay'a takdim ettiler.

Sökeli Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Gürsoy bu tür ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. - AYDIN

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Kooperatif, Ekonomi, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Söke Ticaret Odası, Sökeli Kadın Kooperatifi'ni ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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