Soma'da Arıcılık Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Soma'da Arıcılık Projesi Başladı

27.05.2025 19:55
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TKİ, Soma'da arıcılık projesi ile maden sahalarını doğaya kazandırıyor ve yerel halkı destekliyor.

Maden sahasında bal üretimi başlıyor

TKİ'den Soma'da "Arı gibi çalışanlara bal gibi destek"

Soma'da üretimi tamamlanan maden sahaları arıcılık üssü oluyor

MANİSA - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Manisa'nın Soma ilçesinde önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Üretimi tamamlanan maden sahalarının doğaya kazandırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla başlatılan "Arı gibi çalışanlara bal gibi destek" temalı arıcılık projesi meyvelerini vermeye başladı.

Ege Linyitleri İşletmesi'ne ait Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen törende, temel arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 52 vatandaşa sertifikaları ile birlikte arılı kovan ve ekipmanları teslim edildi.

Projeye Soma'nın Avdan, Bayat, Büyükgüney, Karacakaş, Küçükgüney ve Tekeliışıklar mahallelerinden katılım sağlandı. 2024 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen anket çalışmalarıyla bölge halkının beklentileri analiz edilerek en çok talep gören alanın arıcılık olduğu belirlendi. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle temmuz ve aralık aylarında iki grup halinde toplam 52 kişiye temel arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara toplamda 312 adet arılı kovan ile birlikte arıcı elbisesi, körük, eldiven ve el demirinden oluşan ekipman setleri teslim edildi.

Törene; Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun, TKİ Etüt Proje ve Arama Daire Başkanı Serdar Fidancı, ELİ Müdürü Ali Ulu, Müdür Yardımcıları Mahmut Özdilli ve Mehmet Bayri, projeye dahil mahallelerin muhtarları ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar ile yerel basın mensupları katıldı.

TKİ yetkilileri, projeyle hem doğanın korunmasına katkı sağlandığını hem de yöre halkının ekonomik olarak desteklendiğini belirterek sosyal sorumluluk çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Maden, Soma, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soma'da Arıcılık Projesi Başladı - Son Dakika

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