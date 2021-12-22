Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar

Özellikle dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında merak ediliyor. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan dolar ve Euro kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gün bazında yüzde 30'u aşan değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor.

22 ARALIK ÇARŞAMBA 1 DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 13,0226

SATIŞ: 13,0461

22 ARALIK ÇARŞAMBA 1 EURO KAÇ TL?

ALIŞ: 14,7024

SATIŞ: 14,7289

22 ARALIK ÇARŞAMBA 1 STERLİN KAÇ TL?

ALIŞ: 17,2084

SATIŞ: 17,2981