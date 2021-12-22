Özellikle dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki son durum sert düşüş sonrasında merak ediliyor. Dün gün içinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan dolar ve Euro kuru Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gün bazında yüzde 30'u aşan değer kaybına yönelirken; yeni günde de kurlardaki sert düşüş devam ediyor.
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SATIŞ: 13,0461
ALIŞ: 14,7024
SATIŞ: 14,7289
ALIŞ: 17,2084
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Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar - Son Dakika Ekonomi