Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?

Geçtiğimiz ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi sonrası altın yükseliş yaşamıştı. Canlı altın fiyatı! Altın fiyatları ne kadar?

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Bu bağlamada son dakika gram altın ne kadar? Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Çeyrek kaç para? ÇEYREK NE KADAR? Dün kapanışı 891,2 liradan yapan çeyrek altın düşüşle güne başladı. 27 Ekim Çarşamba çeyrek altın 896 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın alış: 871,1 Çeyrek altın satış: 892,9 GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? Dün kapanışı 550,1 liradan yapan gram altın 27 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde 547 liradan alıcı buluyor. Gram altın alış: 544,5 Gram altın satış: 544,6 SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI Gram altın satış: 544,68 Gram altın alış: 544,58 Çeyrek altın alış: 867,00 Çeyrek altın satış: 889,00

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