Son dakika altın ne kadar? Gram ne kadar? Çeyrek ne kadar? Tam altın ne kadar?

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve altının ons fiyatının yükselmesiyle altın fiyatlarında artış yaşandı. Altındaki hızlı yükseliş devam ediyor. Altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

613,8 liradan kapanışı yapan altın güne % 1,13 oranında artışla 623,76 liradan alıcı buluyor.

Gram altın alış: 621,2

Gram altın satış: 621,8

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

994,4 liradan kapanışı yapan çeyrek altın % 1,12 oranında artışla 1.016,44 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış: 993,4

Çeyrek altın satış: 1.018,3

ALTIN NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.