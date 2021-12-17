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Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı - Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı

17.12.2021 17:14
Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı

Investing.com - BIST 100 Endeksi bugün gün içinde %5,5 oranında yükselerek 2.407 puanla TL bazında rekor tazelemesinin ardından son saatte tüm kazançlarını sildi ve %5 oranında negatif tarafa geçti.

BİST Bankalar bugün %6 üzeri yükselişle 1.975 puanı görmesinden sonra %6,5'e yakın düşüş yaşıyor. VİOP'ta tavan seviye görülürken KAP, devre kesicileri uyguladı.

Borsa İstanbul ise yaptığı açıklamada "Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16:44'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16:54'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Borsada son saatte bankalarla beraber en çok BİST Finansallar, BİST Ulaştırma, BİST Odun, Kağıt & Baskı, BİST Leasing ve Faktöring ve BİST Metal Harici Mineral Ürünler endeksleri düşüş yaşıyor.

Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesiciler uygulandı - Son Dakika
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