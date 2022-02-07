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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek

07.02.2022 21:59

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı canlı yayında, artan elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşa rahat nefes aldıracak sözler söyledi. Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanı'mız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞİKAYETİN FARKINDAYIZ"

Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ GAYET İYİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük Cumhurbaşkanı'mız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" diye konuştu.

MUHALEFETİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Geçmiş olsun" mesajlarına da değinen Kalın, "Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı kovid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insanı bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek - Son Dakika
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