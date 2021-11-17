Son dakika! Dolar 10.56 seviyesini gördü

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin 31 yılın zirvesini görmesinin ve yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararında indirim beklentisi olması nedeniyle dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Cuma günü 10 lira sınırını aşan ve haftaya 10.08'den başlayan dolar, dün günü 10.27'den tamamladı. Yükselişini yeni güne taşıyan dolar 10.45'le, altının gram fiyatı ise 624,36 lirayla rekor tazeledi.

DOLAR VE ALTIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI FIRLADI

Faiz ve enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faize milletimizi ezdiremeyiz. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Faizle enflasyonla mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Bu görevde oldukça faizle mücadelem sürecek" olarak dile getirdi. Bu sözler sonrası dolar ve altında dalgalanmalar seviyesini arttırdı.

Dolar alış: 10,4162

Dolar satış: 10,4284

PİYASADA SON DURUM

Saat 11.40 itibarıyla dolar 10.38'den, gram altın 624,36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro 11.75'ten işlem görürken, çeyrek altın 1.017 liradan, cumhuriyet altını 4.142 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.858 dolar seviyesinde.