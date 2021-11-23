Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi. Artış gösteren dolar ne kadar? Bugün dolar kaç TL?

DOLAR KAÇ TL?

Bugün 23 Kasım 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,2455 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:29 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,2295 TL ve satış fiyatı ise 13,2295 TL oldu.

Dolar alış: 13,2455

Dolar satış: 13,2295

EURO KAÇ TL?

Bugün 23 Kasım 2021 tarihinde güncel Euro kuru 14,5308 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:38 güncel kuruna göre Euro alış fiyatı 14,5293 TL ve satış fiyatı ise 14,5293 TL oldu.

Dolar alış: 14,5293

Dolar satış: 14,5293

ALTINDA SON DURUM!

Gram Altın alış: 770,7

Gram Altın satış: 771,2

Çeyrek Altın alış: 1.224,7

Çeyrak Altın satış: 1.255,3