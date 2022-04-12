Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi

12.04.2022 16:39
Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 922 bin 200 lira, en yüksek 926 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 924 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 725 milyon 58 bin 400,23 lira, işlem miktarı ise 783,68 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 813 milyon 989 bin 549,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış922.000,001.965,00
En Düşük922.200,001.950,00
En Yüksek926.200,001.963,00
Kapanış924.800,001.951,50
Ağırlıklı Ortalama925.588,211.955,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)725.058.400,23

Toplam İşlem Miktarı (Kg)783,68

Toplam İşlem Adedi53

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Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 922 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Altının kilogramı 924 bin 800 liraya yükseldi - Son Dakika


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