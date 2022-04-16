Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (3)

16.04.2022 11:00
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ise yüzde 1,39 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ise yüzde 1,39 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,73 ile borsa yatırım fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,02 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,6740133364
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,7315141
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,86987422
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,07735914
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,94432914
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,0776688
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5543385
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9212120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2941390
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,3925521639
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,09502624
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,29963
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,0231292
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,321101028
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,5129272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8813130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2913130
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Yatırımlarda bu hafta borsa ve altına yatırım yapanlar kazandı, döviz yatırımcıları ise üzüldü Yatırımlarda bu hafta borsa ve altına yatırım yapanlar kazandı, döviz yatırımcıları ise üzüldü Yatırımcı rehberi (1) Yatırımcı rehberi (1)

Bireysel Emeklilik, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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