Son dakika: Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 - 5,50 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.

PİYASALARIN BEKLEDİĞİ GİBİ OLDU

Fed'in kararı, piyasaların beklentileriyle doğru orantılı oldu. Uluslararası piyasalar, 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakıyordu.

22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Fed'in son faiz artırımı, 22 yılın en yüksek seviyesi oldu. Fed böylece faizleri 2022'den bu yana 11. kez artırdı. Böylece Mart 2022'den bu yana Fed toplamda 525 baz puanlık faiz artırımına gitti. Fed, 15 ay süren sıkılaşmanın ardından enflasyonda yavaşlama sinyalleriyle Haziran toplantısında oybirliğiyle faizleri değiştirmeme kararı almıştı.

"FED, RİSKLERE GÖRE PARA POLİTİKASININ DURUŞUNU AYARLAYACAK"

Fed'in enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye getirmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal durumu dikkate alacağı ifade edildi. Açıklamada şunlar yer aldı: "Hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komitenin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır.

"İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Ekonomik aktivite ılımlı bir hızla büyüdü. İstihdam artışları son aylarda güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam ediyor. Para politikası için ek bilgileri ve atılmış adımların etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Gelecekteki eylemler sıkılaştırmanın etkisine, ekonomik ve finansal gelişmelere bağlı. Önceki açıklamalarda yer alan planlar çerçevesinde tahvil varlıklarımızı azaltmaya devam edeceğiz. Sıkı kredi şartlarının ekonomik aktivite üzerinde, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratması büyük olasılık, bu etkinin büyüklüğü belirsiz olmaya devam ediyor."

HAZİRAN AYI ENFLASYONU YÜZDE 3'E GERİLEMİŞTİ

Başkan Jerome Powell, gelecek toplantılarda yetkililerin daha fazla faiz artışını uygun gördüğünü söylemişti. ABD'de son açıklanan Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 3 olarak 2 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu rakam 2 yılın en düşük seviyesiydi.