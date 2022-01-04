Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2021 yılı çalışmalarını değerlendirerek son 1 yıl içerisinde belediyenin öz kaynaklarıyla ilçede 25 Milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçede gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "2021 yılında Akdağmadeni'mizin eksikliklerini gidermek, ilçemize değer katmak için birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Önem verdiğimiz alt yapı çalışmalarında büyük mesafeler kat ederek ilçemizin alt yapısını güçlendirdik. İlçemizin çehresini değiştirdiğimiz İstiklal ve Sakarya Caddelerinin alt ve üst yapısını tamamen yeniledik. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 15 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak doğalgaz ve alt yapı çalışmalarıyla yıpranan yollarımızı kaliteden ödün vermeden yıllarca ilçemize hizmet edecek şekilde yaptık. İlçemizin birçok cadde ve sokağında yaklaşık 35 bin metrekare kilitli parke yol yapımı, 6 bin metre kare kaldırım düzenlemesi, 6 bin metre bordür çalışması gerçekleştirerek Akdağmadeni tarihinde en fazla çalışma yapılan yıllardan birini geride bıraktık" dedi.

"Akdağmadeni'ni modern kimliğe bürüdük"

Ana caddelerde yapılan çevre düzenlemesiyle Akdağmadeni'ni modern bir kimliğe bürüdüklerini söyleyen Başkan Yalçın, "Yer altı çöp konteyner sistemleri, yağmur suyu drenaj hatlarını ilçemizle buluşturduk. İçerisinde bulunduğumuz kuraklıkta ilçemize yeni içme suyu kaynakları kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak 2021 yılı içerisinde 4 yeni kaynaktan toplamda saniyede 37 litre debiye sahip içme suyunu ilçemize kazandırdık. Üreterek büyüyen ve insan odaklı çalışmalarımız doğrultusunda istihdama büyük katkı sağlayan ilçemizde üretimine devam eden tekstil fabrikasının kurulma aşamasında yaklaşık 3500 metrekarelik fabrika binasını yaparak yatırımcıya teslim ettik. Böylece onlarca insanımıza istihdam ve dışardan nakit girdi sağlanmasıyla ilçe ekonomisine katkıda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Büyük uyum içerisinde çalıştık"

Bölgenin tek olan Lisanslı Sıfır Atık Tesisini kurduklarını da anlatan Başkan Yalçın sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Kurulan tesis sayesinde hem çevremiz korunacak hem de atıkların geri dönüşümü ile ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Daha temiz ve yaşanabilir bir Akdağmadeni için kurulan tesisle artık yeni yol haritamız hazır. Eğitime ve çocuklarımıza verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak toplamda 2100 metrekare kapalı alandan oluşan Akdağmadeni Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Kapalı Çocuk Oyun Alanı projemizi tamamladık. Böylece ilçemizin aydınlık geleceği çocuklarımıza kaliteli zaman geçirerek gelişimlerine katkı sağlayacak, çalışan anne babaların büyük destekçisi olacak Akdağmadeni'nin bir hayalini daha hayata geçirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Akdağmadeni'mizin yeni reklam yüzü haline gelen, dünyanın en kaliteli Salebi Akdağmadeni Salebi'nin patent ve coğrafi işaret tescil belgesini aldık. İlçemizde üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazar ağında satılabilmesi için düşündüğümüz Gupse markamızın tescilini yaptık. İlçemizde üretilen ürünlerin paketlenmesi ile ilgili tesisimizin kurulumunda son aşamaya geldik. 2021 yılı bereketli bir yıl oldu. Daha burada sayamadığımız onlarca çalışmamız var. Ben öncelikle büyük bir uyum içerisinde çalıştığımız her projede emekleri olan değerli Meclis üyelerimize, ekip arkadaşlarıma ve Belediyemizin fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum"

"2022 yılında da Akdağmadeni için önemli projeler gerçekleştireceğiz"

2022 yılında geçen sene olduğunu gibi verimli geçmesi için çalışacaklarını söyleyen Başkan Yalçın, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için yolumuza durmadan, dinlenmeden devam edeceğiz. 2022 yılı Akdağmadeni'miz ve desteklerini sürekli hissettiğimiz değerli vatandaşlarımız için birçok güzel ve önemli projeyi gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. 2022 yılı da bir önceki yıl gibi Akdağmadeni'nin yılı olacaktır. Yeni yılın Tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi. - YOZGAT