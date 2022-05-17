Son dakika haberleri: 600 bine yakın çalışanın kayıt dışı kazançları attırıldı

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Beyazıt Ablay, 2021 yılı içerisinde 24 bin ihbar ve şikayet aldıklarını belirterek, sigortalı çalışan ancak kazançları eksik bildirilen 596 bin sigortalının incelemelerin ardından kayıt dışı olan kazançlarının arttırıldığını belirtti.

Antalya SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, bu yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesinin cumhuriyet tarihinde yapılan en önemli reformalar arasında kabul gördüğünü belirten Ablay, "Çok büyük devasa 3 kurum birleştirildi. 16 yıl içerisinde kurumumuz aksamadan vatandaş odaklı, hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını bugünlere getirdi. Sosyal güvenlik hak ve hükümlülüklerinin geniş kesimlere doğru ve yerinde bir bilgi ile ulaştırılması bizlerin işini de kolaylaştırıyor. Bu yıl SGK başkanlığımız bu haftada ana tema olarak kayıt dışı istihdam ile mücadeleyi esas aldı. Kayıt dışı istihdam ile mücadele toplumların ve ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Kayıt dışılık işverenler ve kayıtlı kalan işverenler açısından haksız rekabet de oluşturuyor" dedi.

"SSK İL MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK HİZMET KALİTEMİZİ ARTTIRIYORUZ"

Çalışma sürelerinin işverenler tarafından SGK'ya eksik bildirilmemesinin ciddi hak kayıplarına yol açtığını belirten Ablay, "Biz bu hafta sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu yöneticileri ve meslek kuruşlularına ulaşarak kayıt dışı istihdamın sıkıntılarını dinliyoruz. Kayıtlı istihdamın önemini vurgulamaya devam edeceğiz. İşverenlerimize ciddi teşvikler sağlıyoruz. Bu teşviklerin yararlanma koşullarından birisi de kayıt dışı sigortalı çalıştırmamalarıdır. SGK il müdürlüğü olarak hizmet kalitemizi arttırıyoruz. Çünkü kaliteli bir hizmet sunulması sigortalıları doğal olarak kayıt içinde kalmaya itiyor. Kayıt dışı istihdamı önlemek için çalışmamız gayretle sürüyor" sözlerine yer verdi.

"9 BİNE YAKIN SİGORTALIYI KAYIT ALTINA ALDIK"

Antalya'da kayıt dışı istihdam verilerini değerlendiren Ablay, "2021 yılı verilerini dikkate aldığımızda kamu kurum ve kuruluşlarından bize aktarılan bilgilere göre yaklaşık 9 bine yakın sigortalıyı kayıt altına aldık. 152 bin bize akan veriyi tamamen inceledik. İl Müdürlüğümüzde görev yapan denetmenlerimizin incelemesi sonucu da bin 300'e yakın çalışanı kayıt altına aldık. Yanı sıra mavi yakalı dediğimiz işçilerin düşük ücretle bize bildirildiğini saptadık ve 596 bin 322 sigortalının kayıt dışı olan kazançlarını tespit ettik ve yükselttik. Bize yıl içerisinde 24 bin ihbar ve şikayet geldi. Bunlardan da 531 sigortalının kayıt dışı kaldığını tespit ettik" dedi.

"AKTÜERYAL DENGEDE ANTALYA TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE YER ALIYOR"

Antalya'da işverenlerin SKK hükümlerine genel olarak uyduğunu belirten Ablay, "Antalya sigorta prim teşviklerinden ciddi şekilde yararlanıyor. Aktüeryal dengede Antalya Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. 2,32 düzeyinde bulunuyor. Yani 2,3 çalışan bir emekliyi finansa ediyor. Türkiye ortalaması genel olarak 1,90 civarında. Bu da gösteriyor ki daha çok kişi kayıtlı çalışma hayatının içerisinde bulunuyor" diye konuştu.

(Ertuğrul Gün- Ahmet Serdar Eser - İHA)