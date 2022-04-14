Son dakika ekonomi: ATO Başkanı Baran, başkente yapılacak batarya yatırımının ekonomiye katkısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkente kurulması planlanan batarya üretim tesisinin ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacağını belirterek, "Bu, başkentimizin ihracatını da istihdamını da ülkemizin küresel rekabet gücünü de artıracak bir yatırım." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Koç Holding'in Ford Motor ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On ile birlikte Ankara'da kurmayı planladığı batarya üretim tesisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'nın, son 15 yılda sanayide ve ticarette büyük mesafe kat ettiğini vurgulayan Baran, özellikle son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı sanayi üretimine yönelik yatırımların arttığını bildirdi.

Baran, Koç Holding'in batarya üretim tesisi yatırım planının başkent ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkent ekonomisi, yatırımla, ticaretle, turizmle sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ediyor. Otomotivde elektrikli araçlara dönüşümün hız kazandığı bu süreçte Koç Holding'in batarya üretimine yönelik yaptığı bu yatırım hem ülkemiz hem de başkentimiz için çok kıymetli. Avrupa'da satılan üç otomobilden biri elektrikli modellerden oluşuyor. Bu, başkentimizin ihracatını da istihdamını da ülkemizin küresel rekabet gücünü de artıracak bir yatırım. Bugüne kadar Ankara'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamış Koç Grubuna başkente kazandıracakları bu yeni yatırımdan dolayı teşekkür ediyorum."

"Yüksek teknolojiye dayalı yatırımlarla dünyanın üssü haline gelebiliriz"

Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ülkelerin ekonomik olarak kendilerine yetebilmesinin önemini daha fazla ortaya çıkardığına işaret eden Baran, Türkiye'nin bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve öngörülü yönetimiyle diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını vurguladı.

Baran, ülkenin dinamik üretim kabiliyeti ve genç nüfusuyla avantajlı olduğunu belirterek, son yıllarda yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin dünyanın üretim, tedarik ve lojistik merkezi olarak konumlanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

Gürsel Baran, "Bu süreçte savunma ve medikal sanayisi başta olmak üzere yüksek teknolojiye dayalı sanayi yatırımlarıyla dünyanın üssü haline gelebiliriz." ifadesini kullandı.